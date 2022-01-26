ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. و«المصرية» تواصل الخسائر بضغط أسهم مصرفية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس، حاذية حذو بعض أسواق الأسهم العالمية وصعود أسعار النفط، بينما تذكي مخاطر جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط المخاوف من تعطل الإمدادات في سوق تشهد بالفعل شحا في المعروض.وبحسب "رويترز"، زاد المؤشر الرئيس للأسهم في دبي 0.4 في المائة إلى 3157 نقطة، بعد أن سجل في الجلسة الماضية أكبر هبوط في أكثر من شهر، يقوده سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي صعد 1.9 في المائة، في حين ارتفع سهم "إعمار العقارية" 1.1 في المائة، و"أملاك للتمويل" 3.50 في المائة.وأغلق المؤشر الرئيس للأسهم في أبوظبي مرتفعا 0.1 في المائة إلى 8713 نقطة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.2 في المائة.وارتفع سهم "الدار العقارية" 0.48 في المائة، و"ألفا ظبي القابضة" 1.20 في المائة، وبنك أبوظبي التجاري 1.37 في المائة، بينما انخفض سهم "القدرة القابضة" 1.30 في المائة، و"العالمية القابضة" 0.71 في المائة، و"رأس الخيمة العقارية" 0.38 في المائة.وفي قطر، أنهى المؤشر الرئيس للأسهم الجلسة مرتفعا 0.2 في المائة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2 في المائة، وسهم قطر لنقل الغاز "ناقلات" 1.4 في المائة.وانخفض مؤشر مسقط 0.55 في المائة إلى 4179 نقطة. وتأثر المؤشر العام بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها الصناعة بنحو 0.66 في المائة، مع تقدم سهم "أعلاف ظفار" المتراجعين بنحو 9.52 في المائة، وهبوط "الأسماك العمانية" 3.77 في المائة.وتراجع مؤشر البحرين 0.26 في المائة، إلى مستوى 1805 نقاط بضغط قطاعات المال والعقارات والاتصالات والمواد الأساسية.وهبط مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 7989 نقطة.وفي القاهرة، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية منخفضا 0.6 في المائة مواصلا خسائره لثالث جلسة على التوالي، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.3 في المائة.واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 77.52 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بصافي 37.5 مليون جنيه و40.02 مليون جنيه على التوالي.وخلال تعاملات أمس، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 687.6 مليون جنيه، من خلال 255.41 مليون سهم، عبر 29.94 ألف صفقة.