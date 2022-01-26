رابع أعلى عجز لميزانية المملكة المتحدة على الإطلاق .. و2.33 تريليون استرليني ديون القطاع العام

سجلت ميزانية المملكة المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي رابع أكبر عجز لها لمثل هذا الشهر على الإطلاق، وفقا لما أظهرته بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس.وبحسب "الألمانية"، تراجع صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بـ7.6 مليار جنيه استرليني عن العام السابق إلى 16.8 مليار جنيه استرليني في كانون الأول (ديسمبر). إلا أن الرقم يمثل رابع أعلى اقتراض في كانون الأول (ديسمبر) منذ أن بدأت التسجيلات في 1993.وارتفعت إيرادات الحكومة المركزية بـ6.2 مليار جنيه استرليني عن العام السابق، بينما انخفض إنفاق الحكومة المركزية بمليار جنيه استرليني.وفي العام المالي حتى كانون الأول (ديسمبر) ، وصل عجز الموازنة إلى 146.8 مليار جنيه استرليني، وهو ثاني أعلى معدل اقتراض لعام مالي حتى كانون الأول (ديسمبر) منذ بدأت التسجيلات الشهرية في 1993.وبلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام 2339.9 مليار جنيه استرليني حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر)، تمثل نحو 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ آذار (مارس) 1963.وفي سياق متصل بالاقتصاد، تعتزم شركة يونيليفر البريطانية للسلع الاستهلاكية شطب 1500 وظيفة في فروعها بأنحاء العالم، ضمن عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق.وذكرت وكالة أنباء بي ايه ميديا البريطانية أن الشركة تعتزم شطب نحو 15 في المائة من المناصب الإدارية الكبرى، و5 في المائة من المناصب الإدارية الأصغر وفقا لخطة إعادة هيكلة لإنشاء خمسة أقسام أعمال.وأضافت الشركة أنه سيتم شطب الوظائف في بريطانيا وأنحاء العالم بحلول نهاية العام، ولكنها لم توضح في أي الفروع سيتم شطب الوظائف.وأكدت الشركة، التي يبلغ عدد أفراد قواتها العاملة نحو 149 ألف عامل، أن فرق المصانع لن تتأثر بالتغيرات.يشار إلى أنه يعمل لدى الشركة أكثر من ستة آلاف شخص في أنحاء بريطانيا وإيرلندا.وقال الرئيس التنفيذي ألان جوب "نموذجنا المؤسسي الجديد تم تطويره خلال العام الماضي، ويهدف للاستمرار في تعزيز الأداء الذي نحققه".