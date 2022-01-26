الطلب على التدفئة يرفع العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي 16 %

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي‭ ‬مع بقاء‭ ‬تعافي الإنتاج بطيئا بعد موجة شديدة البرودة في وقت سابق هذا الشهر، إلى جانب توقعات بزيادة في الطلب للتدفئة هذا الأسبوع وقفزة في أسعار الغاز الأوروبية. ووفقا لـ"رويترز" قفزت العقود الآجلة الأوروبية للغاز نحو 16 في المائة بفعل مخاوف بأن روسيا ستغزو أوكرانيا وتقطع إمدادات الغاز إلى بقية أوروبا.وقال متعاملون إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي سيبقى قويا ما دامت الأسعار العالمية يجري تداولها عند مستويات أعلى من العقود الآجلة الأمريكية.والأسعار العالمية حاليا مرتفعة نحو ست مرات عن العقود الآجلة الأمريكية، مع تزاحم شركات المرافق حول العالم على شحنات الغاز الطبيعي المسال لسد النقص في المخزونات في أوروبا وتلبية طلب يتزايد سريعا في آسيا.وأنهت العقود الأمريكية للغاز تسليم شباط (فبراير) جلسة التداول مرتفعة 2.8 سنت، أو 0.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 4.027 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.وسجلت العقود للتسليم في أشهر الربيع والصيف زيادات أكبر من العقود تسليم شباط (فبراير) التي ينتهي تداولها في وقت لاحق هذا الأسبوع. من جانب آخر وفيما يتعلق بأزمة الغاز، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أمس، أن الولايات المتحدة والأوروبيين اتخذوا خطوات لحماية إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال قررت روسيا قطعها، في إطار أي نزاع قد يطرأ، محذرا موسكو من استخدام الوقود "سلاحا". ووفقا لـ"الفرنسية" قال المسؤول: "نعمل مع الدول والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات وتجنب أي صدمات في الأسعار" في إطار "خطة طوارئ" تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال إفريقيا وآسيا.كما حذر موسكو من استخدام إمدادات الوقود "سلاحا"، مشيرا إلى أن الأمر لن يمر "من دون عواقب على الاقتصاد الروسي".إلى ذلك أعرب ميشائيل فاسيلياديس رئيس النقابة الصناعية للتعدين والكيماويات والطاقة في ألمانيا عن اعتقاده بأن بلاده لا تزال "تعتمد بدرجة معينة على الغاز الروسي".ووفقا لـ"الألمانية" في أعقاب لقاء مع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال فاسيلياديس أمس، إن ألمانيا يمكنها في الوقت الحالي أن تؤمن احتياجها من الغاز من مصادر أخرى "مقابل الكثير جدا من الجهد والكثير جدا من المال".