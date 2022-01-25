"يونيليفر" تشطب 1500 وظيفة في فروعها بأنحاء العالم

تعتزم شركة يونيليفر البريطانية للسلع الاستهلاكية شطب 1500 وظيفة في فروعها بأنحاء العالم، ضمن عملية

إعادة هيكلة واسعة النطاق.

وذكرت وكالة أنباء بي ايه ميديا البريطانية أن الشركة تعتزم شطب نحو 15% من المناصب الإدارية الكبرى، و5% من المناصب الإدارية الأصغر وفقا

لخطة إعادة هيكلة لانشاء خمسة أقسام أعمال.

وأضافت الشركة أنه سوف يتم شطب الوظائف في بريطانيا وأنحاء العالم بحلول نهاية العام، ولكنها لم توضح في أي الفروع سوف يتم شطب الوظائف.

وأكدت الشركة، التي يبلغ عدد أفراد قواتها العاملة نحو 149 ألف عامل، أن فرق المصانع لن تتأثر بالتغيرات.

ويشار إلى أنه يعمل لدى الشركة أكثر من 6000 شخص في أنحاء بريطانيا وإيرلندا، بحسب "الألمانية".

وقال الرئيس التنفيذي الان جوب" نموذجنا المؤسسي الجديد تم تطويره خلال العام الماضي، ويهدف للاستمرار في تعزيز الاداء الذي نحققه ".

