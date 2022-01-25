السعودية والعراق توقعان اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين

وقعت وزارة الطاقة في السعودية ووزارة الكهرباء في العراق اليوم مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين. ووقع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة مع المهندس عادل كريم وزير الكهرباء العراقي المكلف بحضور إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي عبر الاتصال المرئي وبمشاركة وحضور الدكتور حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي المنسق الوطني لمجلس التنسيق العراقي السعودي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة قال وزير الطاقة : إن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبرهم صالح رئيس العراق ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء باتخاذ كل ما من شأنه توطيد أسس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات وما يعزز العلاقات بينهما. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية التي تركز على استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي لجعل المملكة مركزا إقليميا لربط شبكات الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن المذكرة وهذا المشروع جاءا نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين وتوصلت إلى أن هناك فرصا واعدة في مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين وتحقيق وفورات اقتصادية وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

وأبان وزير الطاقة أنه إضافة إلى ما سيجنيه البلدان من ثمار هذا المشروع ستشكل أعمال الربط الكهربائي بين المملكة والعراق خطوة لتعزيز فرصة إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء ودعم لمشاركة البلدين فيها. وتهدف مذكرة التفاهم إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لاستعمالها خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء واستغلال فرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بما يحقق التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين وإمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين الجانبين والدول العربية الأخرى.