قولف السعودية تُقدم جلسات تدريبية مع نخبة مدربي القولف في المملكة

أقامت قولف السعودية أمسية إعلامية الخميس الماضي بمدينة الرياض بالتزامن مع اقتراب موعد إقامة بطولة السعودية الدولية للقولف التي تقام برعاية صندوق الاستثمارات العامة والمقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية ويحتضنها ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقدم مجموعة من أبرز مدربي القولف في المملكة جلسات تدريبية مخصصة لمنسوبي مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية داخل منشأة فيرست قولف First Golf الوجهة الترفيهية المتكاملة الأولى لهواة القولف والتي تديرها قولف السعودية في بوليفارد رياض سيتي. وأتيحت لهم الفرصة لخوض بعض التحديات والحديث مع بعض مسؤولي البطولة المرتقبة والتي تقام منافساتها في الفترة من 3 حتى 6 فبراير المقبل.

وتندرج بطولة السعودية الدولية 2022 تحت مظلة الجولة الآسيوية حيث تعد الجهة الرسمية للقولف في القارة الصفراء وعضو في الاتحاد الدولي لجولات PGA. وستشهد مشاركة نخبة نجوم القولف العالميين والذين سيتنافسون للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار.

وتسعى قولف السعودية لتعزيز اهتمام المجتمع السعودي برياضة القولف ويأتي ذلك انسجاما مع رؤية 2030 الرامية إلى تشجيع المشاركة في الرياضة.

وتعد المملكة من أسرع الأسواق نموا في رياضة القولف حيث تسعى بحلول 2025 إلى إتاحة تجربة هذه الرياضة للمرة الأولى أمام 3.5 مليون شخص وتشجيع 320 مدرسة على اعتماد منهج يوفر أنشطة القولف عدا عن تحفيز 135 ألف طفل للمشاركة بصورة فاعلة في رياضة القولف.

وتعليقا على هذا الموضوع قال إد إدواردز مدير العمليات في قولف السعودية "توضحت معالم ازدهار سوق القولف في المملكة منذ انطلاق الدورة الأولى لبطولة السعودية الدولية في 2019.

وتشهد المملكة ازدياد أعداد المشاركين في رياضة القولف ونمو الاهتمام والتفاعل معها عاما بعد عام وتوفر استضافة البطولات الدولية لقولف السعودية منصة مثالية لإقامة برامج تتيح مشاركة الجماهير وتشمل مختلف النوادي والمدارس وقطاع القولف والرياضة ككل.

وتعزز المرافق المميزة مثل فيرست قولف فرصة المشاركين الجدد أيا كانت أعمارهم وقدراتهم لممارسة القولف بطريقة مسلية ومريحة ولذلك نعمل على إحداث نقاط اتصال حديثة وعصرية توفر فرصا أكبر للسعوديين من أجل المشاركة في هذه الرياضة ونقلها إلى مستوى جديد على مستوى المجتمع".

وقدم مدربو قولف السعودية خلال الأمسية الإعلامية معلومات قيمة حول رياضة القولف وعن الدور الذي يقومون به لصقل المواهب في المملكة ورعايتها وعن إنجازات الفرق الوطنية على المستويين الإقليمي والآسيوي وفوزها بألقاب عدة مؤخرا خلال البطولة العربية للقولف وبطولة الأردن المفتوحة للقولف.

وقالت ريم القبيسي مدربة في قولف السعودية "متحمسون لما نشهده من إقبال من أفراد المجتمع من الجنسين ومختلف الفئات العمرية على هذه الرياضة وممارستها للمرة الأولى. كما توفر المبادرات والمرافق المتطورة مثل فيرست قولف بيئة مثالية لتعريف الناس وتثقيفهم حول هذه الرياضة المميزة".

ومن المنتظر في بطولة السعودية الدولية مشاركة قائمة زاخرة بأبرز نجوم بطولة الماسترز وكأس رايدر مثل حامل اللقب داستن جونسون وفيل ميكلسون وسيرجيو غارسيا وهنريك ستينسن ولي ويستوود وشاين لاوري وتايريل هاتون ولويس أوستويزن. بالإضافة إلى نجوم المنتخب السعودي عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف. ويُمكن للمشجعين متابعة جميع اللحظات المشوقة للبطولة بشكل مباشر من خلال شراء التذاكر عبر الرابط.