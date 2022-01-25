محفزات وطنية تستثمر صناعة "البن الخولاني السعودي"

حفز مهرجان البن الخولاني السعودي منذ انطلاقته أواخر نوفمبر 2013 في الدائر بني مالك على الاهتمام بزراعة البن والتوسع فيها واستثمار جهود المزارعين وارتباطهم بشجرة البن وزراعتها كموروث عريق وترجمة خطط الدولة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وزادت أعداد مزارعي البن من 592 مزارعا خلال النسخة الأولى من المهرجان الذي تنظمه سنويا الدائر بتوجيه ودعم من أمير جازان ونائبه لتصل إلى 1802 من مزارعي البن في الدائر وفيفاء والعارضة والعيدابي والريث وهروب فيما نمت أشجار البن من 70 ألف شجرة في 2013 لتصل خلال 2022 إلى 332,857 شجرة بن منها 203,504 أشجار مثمرة.

وسعت وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال مشروع تأهيل المدرجات الزراعية في جازان وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة وتطوير الزراعة المحصولية وذلك لتوفير كميات كبيرة من المياه ورفع كفاءة استخدامها في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأسهمت جهود الوزارة في زيادة أعداد المزارعين وزيادة أعداد أشجار البن ومن ثم زيادة الإنتاج من خلال برنامجها لتطوير التنمية الريفية الزراعية المستدامة واستهدافها قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن للوصول إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لمحصول البن وشجعت مزارعي البن ببرامج دعم متنوعة من خلال منصة ريف وصناديق الدعم المتخصصة وبرامجها المتعددة مما خفف الأعباء على المزارعين ودفعهم للتوسع واستصلاح مدرجاتهم الزراعية.

من جهتها أطلقت أرامكو سلسلة برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمزارعي البن منها برنامج أطلق في 2016 لتدريب مزارعي البن على أحدث وسائل الزراعة المستدامة لإنتاج البن وتحسين وسائل الإنتاج والتسويق كما شيدت الشركة مشروعا تنمويا لتشجيع زراعة البن الخولاني يعزز من جودة الزراعة ونوعية الشتلات فيما عززت أرامكو جهودها مؤخرا بتوقيع مذكرة لإنشاء مركز البن السعودي في جازان مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان وجمعية البر الخيرية بمحافظة الدائر بهدف تعزيز استخدام أحدث التقنيات لإنتاج شتلات البن ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف شتلة سنويا وأسهم برنامج أرامكو منذ انطلاقته في زراعة 200 ألف شتلة بن ودعم 975 مزارعا بقدرة إنتاج تجاوزت 800 طن من القهوة بنهاية 2021.

بدورها أسهمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في تعزيز التجارب الحقلية للمغذيات الزراعية التي أسهمت في زيادة إنتاج البن وجودته. وتحمل جمعية البن الخولاني السعودي التي دُشنت بالتزامن مع انطلاق النسخة الحالية للمهرجان آمالا كبيرة في تعزيز شراكة القطاع الأهلي الفاعلة لتُعنى بمسؤولية تطوير قطاع زراعة البن وتشكيل منطلقات العمل ورفع كفاءة التسويق والاستثمار والصناعات القائمة عليه. ويواصل 150 مزارعا عرض أجود أنواع البن الخولاني بمهرجان البن الحالي. مقدمين عروضا للتعريف بتاريخ البن كثقافة تقدم للأجيال ومستثمرين كل تلك الجهود للمضي في المحافظة على شجرة البن كموروث زراعي عريق ومنتج اقتصادي ثمين سعيا نحو استدامة زراعته وتطوير صناعته.