مؤشرات وول ستريت.. إغلاقات مرتفعة بعد هبوط حاد

ارتدت سوق الأسهم الأمريكية عن موجة مبيعات حادة في أواخر التعاملات اليوم الاثنين، إذ دفع متصيدو الصفقات المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت لتنهي الجلسة على ارتفاع.

وكان المؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد اقترب من تأكيد تصحيح نزولي مع تركيز المستثمرين على القلق حيال موقف أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي والتوترات الجيوسياسية التي تحيط بأوكرانيا.

وجاء هذا في أعقاب تسجيل ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس آذار 2020، عندما دفعت إغلاقات لاحتواء الجائحة أكبر اقتصاد في العالم إلى أعمق ركود مسجل.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 13.77 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 4411.71 نقطة في حين أنهى المؤشر ناسداك المجمع جلسة التداول مرتفعا 97.25 نقطة، أو 0.71 بالمئة، إلى 13866.17 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 108.45 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 34373.82 نقطة، بعد أن كان هوى أثناء الجلسة بأكثر من 1000 نقطة.