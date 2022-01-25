هولندا تعتزم تخفيف قيود كوفيد رغم الانتشار السريع للمتحور أوميكرون

تعتزم هولندا إعادة فتح المطاعم والمسارح والمتاحف ودور السينما على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة في لاهاي اتخذت هذا القرار، أمس، نظرا لأن عدد المرضى الذي يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات يرتفع فقط بشكل طفيف.ومن المقرر أن تسمح السلطات للمقاهي والمطاعم وكذلك دور الثقافة بإعادة فتح أبوابها حتى الساعة 10 مساء، ولكن مع الالتزام بقيود مثل الارتداء الإلزامي للكمامات وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح.ويعتزم رئيس الوزراء مارك روته الإعلان عن القرار اليوم. كما سيتم السماح للمواطنين بحصور الفعاليات الرياضية مثل مباريات كرة القدم.ولا تزال أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس في تزايد سريع. وشهدت هولندا أمس تسجيل 65 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.وفي فرنسا، الدولة الأوروبية التي سجلت أعلى نسبة إصابة كبلد كبير، بدأ العمل أمس بشهادة التلقيح التي ينتج عنها تشديد الإجراءات لغير الملقحين رغم الانتقادات التي أثارها هذا القرار لدى معارضيه.وبلغ معدل الإصابات في فرنسا 3733 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. وسجلت البلاد ما معدله 360 ألف حالة يومية في الفترة نفسها ما يجعلها الدولة الأوروبية التي تسجل أعلى الإصابات في المطلق.ولم يعد إبراز فحص سلبي يكفي باستثناء الدخول إلى المؤسسات والخدمات الصحية، ويجب بالنسبة إلى الذين تفوق أعمارهم 16 عاما أن يبرزوا دليلا على تلقي اللقاح من أجل المشاركة في أنشطة ترفيهية أو دخول المطاعم (باستثناء المطاعم الجماعية) أو المعارض أو النقل العام بين المناطق (طائرات وقطارات وحافلات).وصادق المجلس الدستوري الجمعة الماضي على أغلبية بنود مشروع القانون هذا الذي اعتمده البرلمان في 16 كانون الثاني (يناير) بعد نقاشات صاخبة، باستثناء طلب شهادة صحية خلال تجمعات سياسية.ورفعت الحكومة البريطانية أمس إلزامية إجراء فحص لكوفيد - 19 للمسافرين الملقحين بالكامل الوافدين إلى إنجلترا.وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "ما نريد القيام به بالنسبة إلى السفر، هو إظهار أن هذا البلد مفتوح أمام الأعمال، مفتوح أمام المسافرين".