لماذا لم ينتبه إلى قدوم التضخم؟ «2 من 2»

كان بوسع أي نموذج مضاعف مالي بسيط أن يتنبأ بأن متوسط الناتج في الأرباع الثلاثة الأخيرة من 2021 سيكون من 2 في المائة إلى 5 في المائة أعلى من تقديرات ما قبل الجائحة للمستويات المحتملة. عندما نتصور أن حافزا بهذا الحجم لن يتسبب في إحداث التضخم، فإن هذا يستلزم أمرا من اثنين، فإما أننا كنا نعتقد أن مثل هذا التعديل الضخم كان ممكنا في غضون أشهر، أو أن السياسة المالية غير فـعالة ولا تزيد من الطلب الكلي. وكل من الرأيين غير وارد.

أعطتنا النماذج الاقتصادية أيضا سببا جوهريا للاعتقاد بأن عديدا من العوامل ستقلل من إمكانات الاقتصاد الأمريكي. وقد شملت هذه العوامل الوفيات المبكرة، وانخفاض معدلات الهجرة، والاستثمار الرأسمالي السابق، وتكاليف تعزيز قوة الاقتصاد في مواجهة مرض فيروس كورونا كوفيد - 19، والخروج من قوة العمل بسبب الجائحة، وكل الصعوبات المصاحبة لإعادة تجميع اقتصاد ممزق بسرعة. وبسبب مثل هذه القيود أصبح من المحتمل بدرجة كبيرة أن يؤدي الطلب الإضافي إلى دفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع.

ثم نشأت مجموعة أخرى من الأخطاء لأن نماذجنا كانت تفتقد مدخلات أو تفسيرات أساسية. بقدر اعتماد الناس على النماذج الاقتصادية، فإنهم يستخدمون غالبا منحنى فيليبس للتنبؤ بالتضخم أو التغيرات في التضخم استنادا إلى معدل البطالة. لكن هذه الأطر واجهت صعوبة في إدراك حقيقة مفادها أن المعدل الطبيعي للبطالة ارتفع في الأرجح، بشكل مؤقت على الأقل، نتيجة لأزمة كوفيد - 19.

الأمر الأكثر أهمية أن البطالة ليست الطريقة الوحيدة لقياس الركود الاقتصادي. تـظـهـر تقديرات ترجع إلى ما قبل اندلاع الجائحة أن "معدل الخروج من قوة العمل" ونسبة العمال العاطلين عن العمل إلى فرص العمل المتاحة من الأدوات الأفضل للتنبؤ بتضخم الأجور والأسعار. كانت مؤشرات الركود الأخرى هذه ضيقة بالفعل في بداية 2021 وكانت ضيقة للغاية بحلول الربيع.

بالنظر إلى أحداث الماضي، أستطيع أن أقول الآن إن النموذج العقلي الذي أعتبره شخصيا الأعظم فائدة عندما نفكر في 2021 يتلخص في تطبيق المضاعفات المالية على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، واستخدامها للتنبؤ بكم التحفيز المالي الذي يجب إنفاقه، ثم محاولة التنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من خلال فهم قدرة الاقتصاد الإنتاجية. والفارق بين الاثنين هو التضخم.

أشارت المضاعفات إلى أن إجمالي الإنفاق في 2021 قد يرتفع كثيرا، في حين أشارت قيود الإنتاج إلى أن الناتج لن يزيد بالقدر ذاته. وكان الفارق عبارة عن معدل تضخم مرتفع على نحو غير متوقع.

تـرى أين يتركنا هذا عندما يتعلق الأمر بفهم التضخم في 2022؟ بدلا من وضع توقعات تقوم على القصور الذاتي بأن المستقبل سيشبه الماضي، فإن التعامل بجدية مع نماذجنا يعني مراعاة مستويات الطلب المرتفعة، وقيود العرض المستمرة، وأسواق العمل المتزايدة الإحكام مع ارتفاع الأجور الاسمية وتوقعات التضخم بسرعة. من المرجح أن تنخفض بعض أنواع التضخم، خاصة في أسعار السلع، هذا العام. لكن أنواعا أخرى، بما في ذلك تضخم الخدمات، من المرجح أن تزداد ارتفاعا.

لهذا، أتوقع عاما آخر من التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، ربما ليس بقدر ارتفاعه في 2021، ولكن من المحتمل أن يكون في نطاق 3 في المائة إلى 4 في المائة. لكن الدرس الأكثر أهمية في مجال التنبؤ من العام الماضي هو التواضع. ينبغي لنا جميعا أن نضيف بعض نطاقات أكبر من الخطأ حول توقعاتنا، وأن نكون مستعدين لتحديث التوقعات مع تطور الوضع الاقتصادي.

خاص بـ "الاقتصادية"

بروجيكت سنديكيت، 2022.