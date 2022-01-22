"شل" تحدد استثمارات محتملة بقيمة 4.5 مليار دولار في فرنسا

حددت شركة "شل بي ال سي" استثمارات محتملة في فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) في محاولة لدعم جهود البلاد لتطوير مصادر مستدامة للطاقة ، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو " اليوم السبت نقلا عن مقابلة مع الرئيس التنفيذي بن فان بادن .

وترغب شل في الاستثمار في مشاريع مزارع الرياح البحرية وإقامة محطات لشحن بطاريات السيارات الكهربائية وانتاج الهيدروجين والوقود الحيوي للطائرات.

وقال فان بادن في المقابلة، التي اوردتها "بلومبرج" "فرنسا واحدة من الدول الرئيسية لتلقي استثمارات في قطاع انتقال الطاقة".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن 21 مشروعا استثماريا جديدا ، قال مكتبه إن قيمتها الإجمالية تبلغ 4 مليارات يورو.

وربما يساعد ذلك البيان واهتمام شل، الذي يأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية ، على تعزيز وضعه في جذب مستثمرين أجانب.

من جهة أخرى ،يواصل الرئيس ماكرون تقدمه على خصومه، المنتمين لليمين ولليمين المتطرف، في أحدث استطلاع للرأي، أجراه معهد "ابسوس/سوبرا ستيريا"، قبل انتخابات إبريل المقبل.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن ماكرون حصل على 25% من الأصوات المحتملة، فيما حصلت كل من الجمهورية المحافظة، فاليري بيكريس ومارين لو بان من حزب "التجمع الوطني" على 15.5%، في الاستطلاع بشأن الجولة الأولى للانتخابات.

وسيحصل اريك زيمور، من اليمين المتطرف على دعم بنسبة 13% .

