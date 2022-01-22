أمريكا تستمر بالضغط على المكسيك بسبب قطاع الطاقة

ذكّرت الولايات المتحدة، المكسيك بأن مشروعها لإصلاح سوق الطاقة يسبّب "قلقاً حقيقياً"، لأنه يهدد استثمارات أمريكية خاصة بعشرات مليارات الدولارات.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم في تصريح بعد زيارة لها إلى مكسيكو استمرت يومي الخميس والجمعة "يمكن أن تتعرض الجهود المشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة في مجال الطاقة النظيفة والمناخ للخطر بفعل مشروع الإصلاح".

وبحسب "الفرنسية" نقلت المسؤولة الأمريكية "قلق إدارة بايدن-هاريس الحقيقي" خلال لقاءاتها مع مسؤولين مكسيكيين ومن بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقالت "تلقيت تأكيداً من المكسيك بدعم الطاقة النظيفة وحل النزاعات الحالية حول مشاريع الطاقة في إطار القانون".

وكان كل من سفير الولايات المتحدة في المكسيك ومندوبة الولايات المتحدة للتجارة قد أعربا عن قلق بلادهما في الأشهر السابقة.

ويهدف الإصلاح الدستوري للطاقة إلى "تطوير وتعزيز" الشركتين الوطنيتين المملوكتين للدولة بنسبة 100 في المئة بيتروليوس مكسيكانوس (بيميكس)، وهيئة الكهرباء الاتحادية (سي أف اي) "دون خصخصتهما"، بحسب الحكومة المكسيكية. وهي تنوي على سبيل المثال الإبقاء على حصة مقدارها 54% من سوق الكهرباء لـ "سي اف اي".

ويمكن أن يهدد هذا المشروع الإصلاحي "استثمارات خاصة بقيمة 44 مليار دولار على الأقل في قطاع الطاقة" بحسب ما كتب 3 أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزيرة الطاقة قبل زيارتها إلى المكسيك، كما بعثوا برسالة مماثلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وتريد المكسيك كذلك "محاربة الفساد على نحو فعال" في قطاع الطاقة.

ويخضع رئيس بيميكس السابق اميليو لوزويا للحجز الاحتياطي بسبب مسؤوليته المزعومة في فضيحة أوديبرشت عملاق البناء البرازيلي الذي وزّع رشاوى مقابل صفقات في العديد من الدول الأمريكية اللاتينية. وطالبت النيابة بسجنه 39 عاماً.

إلى ذلك أبرمت بيميكس عملية شراء المصفاة "دير بارك" في تكساس الخميس أثناء زيارة وزيرة الطاقة عبر إعادة شراء 50 بالمئة من أسهم شل بمبلغ 596 مليون دولار.