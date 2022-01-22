الخطوط الإثيوبية تكثف استثمار الشحن الجوي لتصبح مركزا للتجارة الإلكترونية في أفريقيا 

تعتزم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية زيادة الاستثمار في خدمات الشحن والبنية التحتية وتتطلع لأن تصبح مركزا لوجستيا لسوق التجارة الإلكترونية المتنامية في أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي تيوولد جبر مريم، في مقابلة أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، إن أكبر شركة طيران في القارة تدرس طلب نحو 5 طائرات شحن طراز بوينج 777 وربما تحصل على طائرة ايرباص ايه 350 المقبلة.

وأضاف أن الشركة تتطلع لتوسيع عمليات الشحن في أديس أبابا وتوظيف أشخاص جدد.

وقال في مقابلة من الولايات المتحدة "نحن نبني مستودعا جديدا للتجارة الإلكترونية في صالة الشحن.. تتنامى التجارة الإلكترونية خصوصا بين الصين وأفريقيا ونريد مواصلة القيادة".

وفي حين أن الخطوط الجوية الإثيوبية كانت منذ فترة طويلة بين أكبر الشركات في الشحن الجوي، رفعت جائحة كوفيد19- الطلب حيث أن قواعد البقاء في المنزل أدت إلى زيادة البيع عبر الإنترنت.

وساعد نقل البضائع خلال العامين الماضيين الكثير من شركات الطيران على البقاء عاملة، بعدما خفض غلق الحدود الطلب على السفر الجوي. وقال تيوولد إن الشحن يشكل نحو نصف عائدات إثيوبيا مقارنة بنحو 15 في المائة قبل تفشي فيروس كورونا.