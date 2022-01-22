وزير الصحة الألماني يتوقع تضاعف إصابات كوفيد 3 أمثالها في منتصف فبراير

سجلت ألمانيا 140160 إصابة بفيروس كورونا أمس، فيما حذر وزير الصحة من أن البلاد قد تشهد 400 ألف حالة على الأقل يوميا بحلول منتصف شباط (فبراير).وقالت مصادر لـ"رويترز" في ساعة متأخرة أمس الأول: إن كارل لوترباخ، وزير الصحة، ذكر خلال محادثات مع قادة حكومات الولايات، أن الإصابات ستصل إلى هذا الرقم في ظل سيناريو متفائل توفر فيه الجرعات المعززة من لقاحات كورونا حماية جيدة جدا.وقال: إن العدد قد يرتفع إلى أكثر من 600 ألف حالة جديدة يوميا، إذا وفرت الجرعات المعززة حماية أقل.وأضاف أنه يتوقع زيادة عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في المستشفيات بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.وتوفي أكثر من 116 ألفا في ألمانيا بسبب فيروس كورونا. وقبل أسبوع، سجلت ألمانيا 92223 إصابة يومية جديدة.وستبحث الحكومة الاتحادية وقادة الولايات بعد غد الإثنين، اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بكوفيد - 19.وتتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق الأشد تضررا بالمتحور أوميكرون سريع الانتشار في الولايات المتحدة، وفقا لتحليل أجرته "رويترز" لبيانات الصحة العامة، فيما يعد مؤشرا مبكرا على تراجع الفيروس مرة أخرى.وأظهر تحليل الأسبوع الماضي حتى الأربعاء الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له، أن إصابات كوفيد - 19، انخفضت في 15 ولاية، إضافة إلى واشنطن وبورتوريكو.في الشمال الشرقي، الذي شهد بعضا من أعلى معدلات الإصابة في الموجة الأخيرة، انخفضت الإصابات 36 في المائة على أساس أسبوعي.ويفتح تراجع الإصابات في مناطق كانت أشد تضررا بالمتحور أوميكرون نافذة للأمل في تجاوز الأزمة، لكن الإصابات ما زالت مرتفعة في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة.وعلى مستوى البلاد، لا يزال متوسط الحالات اليومية مرتفعا لما يصل إلى 765 إصابة يوميا، لكنه أقل من 805 آلاف في 15 كانون الثاني (يناير).ويدرس العلماء متحورا فرعيا من أوميكرون ظهر قبل أسابيع. ويطلق عليه BA.2 وقد رصد في عديد من البلدان حول العالم خاصة في أوروبا.وأعلن أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، "ما نعرفه في الوقت الحالي يتماشى إلى حد ما مع الخصائص، التي نعرفها عن أوميكرون، ولا تغير المعادلة في هذه المرحلة".ومع ذلك، تلفت بعض البيانات من هذا المتحور الفرعي الانتباه، فقد أصبح سائدا في الدنمارك، حيث عادت الحالات اليومية إلى الارتفاع منذ بضعة أيام.وأعلنت الحكومة الفرنسية البارحة الأولى رفع معظم القيود، التي تم اتخاذها للحد من تفشي الوباء، في شباط (فبراير)، وتشمل وقف ارتداء الأقنعة في الخارج والعمل الإلزامي عن بعد وعودة الحفلات الموسيقية.وأعلن رئيس الوزراء جان كاستكس، أنه يفكر في تخفيف البروتوكول الصحي في المدارس بعد السابع من آذار (مارس). وتم إغلاق نحو 19 ألف فصل دراسي، بسبب الوباء وفقا للأرقام الصادرة أمس عن وزارة التربية الوطنية.كما صادق المجلس الدستوري الفرنسي أمس، على معظم بنود مشروع قانون مثير للجدل، يقضي بفرض الشهادة الصحية بهدف "حماية الصحة" في مواجهة وباء كوفيد - 19.وأدى الإقبال الكبير على مبيعات الفحوص الذاتية لكشف الإصابة بكوفيد إلى قيام السلطات الهندية بتنظيم هذه العملية للحصول على فكرة أكثر دقة عن عدد السكان المصابين في وقت ترتفع فيه الحالات في جميع أنحاء البلاد.وسجلت الهند أكثر من 1.8 مليون إصابة خلال الأيام السبعة الماضية، بزيادة قدرها 74 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".وحذرت حكومة هونج كونج أمس، محبي الحيوانات المحليين من عرقلة عمليات إعدام مئات الحيوانات الصغيرة، التي بدأ تنفيذها، بعدما سجلت إصابات بكوفيد - 19 لدى هامستر موجودة في متجر حيوانات أليفة.وأمرت السلطات بقتل نحو 2000 حيوان صغير من نوع هامستر، وأرانب، وشنشيلة، كـ"إجراء وقائي"، بعد تسجيل حالة إيجابية بكوفيد - 19 في متجر "ليتل بوس" لبيع الحيوانات. وطلبت من الأشخاص الذين اشتروا حيوانات صغيرة بعد 22 كانون الأول (ديسمبر)، أن يسلموها.وأعلنت روسيا أمس عددا قياسيا جديدا يوميا للإصابات بفيروس كورونا في مؤشر إلى موجة جديدة من انتشار وباء كوفيد - 19 مدفوعة بالمتحور أوميكرون الشديد العدوى. وسجلت روسيا، التي أدى كورونا إلى أكبر عدد من الوفيات فيها بين دول أوروبا، نحو 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد أمس، حسب أرقام نشرتها السلطات التي تتوقع ارتفاعا وشيكا في الإصابات. وهذا العدد رقم قياسي مطلق منذ بداية الوباء.حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن بلاده أمامها أسبوعان للاستعداد لارتفاع الإصابات، داعيا إلى مزيد من الفحوص وتكثيف التلقيح.وازداد انتشار وباء كوفيد - 19 في آسيا وفي أمريكا اللاتينية/البحر الكاريبي والشرق الأوسط، وفقا للتطورات الأسبوعية المأخوذة من قاعدة بيانات وكالة "فرانس برس".وشجع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي أمس مواطنيه على العمل من المنزل، بعد أن وصل عدد الإصابات بكوفيد - 19 إلى مستويات قياسية في بولندا.وقال رئيس الحكومة للصحافيين: "طلبت من الإدارات العامة الانتقال إلى العمل عن بعد في أقرب وقت ممكن".وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 5.57 مليون شخص في العالم، منذ أن ظهر في الصين في كانون الأول (ديسمبر) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية أمس.