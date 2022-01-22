«أمازون» تتوسع في قطاع التسوق غير الافتراضي بأول متجر ملابس

أعلنت شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية عن خطط لفتح أول متجر لها في لوس أنجلوس يتيح شراء الملابس حضوريا، في خطوة إضافية لها نحو العالم الحقيقي.وأوضحت مدونة إلكترونية للشركة أن متجر "أمازون ستايل" الذي سيفتتح في وقت لاحق خلال هذا العام يتيح للزبائن التسوق عبر مسح رمز استجابة سريعة QR code الموجود على الملابس باستخدام التطبيق الخاص بالشركة، وذلك لاختيار ما يناسبهم من مقاسات وألوان، ثم ترسل الثياب التي يرغبون في تجربتها إلى غرف القياس. ويأتي توسيع وجود الشركة في مجال التسوق الشخصي للملابس بموازاة تحذيرات من السلطات وشركات منافسة بشأن هيمنة "أمازون" التي تتخذ من سيتل مقرا لها على قطاع السوق.واستحوذت "أمازون" 2017 على سلسلة متاجر السوبر ماركت Whole Foods Market مقابل 13,7 مليار دولار، ما أدى إلى توسيع وجودها في مجال التسوق غير الافتراضي بشكل كبير.وأشارت الشركة إلى أن غرف القياس في المتجر الجديد صممت لتكون "مساحة مخصصة لكل شخص"، إذ سيجد المتسوقون الثياب، التي اختاروها عبر التطبيق، فضلا عن خيارات إضافية تقدم بناء على اختياراتهم.وأوضحت أن الخوارزميات ستقدم توصيات للزبائن حول الوقت المناسب وذلك أثناء تسوقهم واختيارهم الملابس.وسيتمكن الزبائن إن أرادوا، من مشاركة طرازات الملابس المفضلة لهم عبر التطبيق، وذلك لتحديد الخيارات، التي ستقدم لهم بشكل أفضل. ويتيح التطبيق كذلك قراءة التعليقات التي يكتبها المتسوقون حول الثياب.ولفتت الشركة إلى أن شاشات اللمس الموجودة في غرف القياس ستسمح للأشخاص بالاستمرار في التسوق، إذ تسلم الثياب لهم "في غضون دقائق" ليتمكنوا من تجربتها.وأضافت أن "عمليات تسليم الثياب للزبائن بسرعة وفي الموقع أصبحت ممكنة في متجر "أمازون ستايل"، وذلك باستخدام تقنيات وعمليات متطورة معتمدة في مستودعات الشركة".وفي سياق متصل بالشركات، خفضت شركة سيمنس الألمانية توقعاتها للعام الحالي بأكمله بعد تحذير قطاع التوربينات الهوائية الخاص بها من أن ارتفاع تكاليف المواد الخام سيقلص هامش الربح لعام 2022.وذكرت الشركة الألمانية أن عائداتها قد تنخفض 2 في المائة خلال العام المالي الحالي بعد توقع انخفاضها 1 في المائة على أسوأ الفروض.كما قلصت هامش أرباح التشغيل لما يراوح بين 2 في المائة و4 في المائة من 3 في المائة إلى 5 في المائة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس الجمعة.وجاء هذا التخفيض بعدما أعلنت شركة "سيمنس جاميسا رينيوابل إنيرجي" التابعة لسيمنس عن خسارة 309 ملايين يورو (350 مليون دولار) في الربع الأول من العام المالي 2022 وحذرت من أن التضخم سيؤثر في هامش الربح.