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عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
شركات الطيران تحذر من خطر شبكات الجيل الخامس
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
شركات الطيران تحذر من خطر شبكات الجيل الخامس
الجمعة 21 يناير 2022
الاقتصادية من الرياض
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