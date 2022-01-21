الذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين

اقترب الذهب من أعلى مستوياته في شهرين اليوم إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس آذار بفضل قوة الطلب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1835.13 دولار للأوقية في الساعة 10:11 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1835.40 دولار بحسب رويترز.

وارتفع الذهب بنحو 0.9 % هذا الأسبوع بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار أمس الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر يومي 25 و26 يناير فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2075.68 دولار للأوقية في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10 % . وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1040.40 دولار في طريقه لأفضل أسبوع له منذ يونيو الماضي. بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولار للأوقية في سبيلها لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4 % .