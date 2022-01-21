قبل 5 أيام من نهاية الفترة .. النصر والشباب والرائد والباطن لم تحصل على ⁧‫الكفاءة المالية‬⁩

لم تحصل أربعة أندية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على شهادة الكفاءة المالية كي يتسنى لها تسجيل اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الشتوية، وهي النصر، الشباب، الرائد، والباطن، حيث يتبقى على نهاية الفترة المحددة من وزارة الرياضة خمسة أيام فقط.

يشار إلى أن نادي الأهلي أعلن اليوم حصوله على شهادة الكفاءة المالية بعد الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.