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أخبار اقتصادية- عالمية

ارتفاع التضخم في المغرب الشهر الماضي إلى أعلى معدلاته منذ 2009

ارتفاع التضخم في المغرب الشهر الماضي إلى أعلى معدلاته منذ 2009

الاقتصادية من الرياض

 ارتفعت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهرديسمبر الماضي بنسبة 3.2 % ، لتسجل أعلى معدلاتها منذ فبراير 2009 وذكر جهاز الإحصاء في المغرب أن أسعار المواد الغذائية  ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 4.5 % ، في أسرع وتيرة لها منذ يونيو 2016 وارتفعت أسعار النقل بنسبة سنوية تبلغ 6.2 % في ديسمبر، مقابل 7.1 % في الشهر السابق عليه. وارتفعت أسعار

 

المستهلكين بنسبة شهرية تبلغ 0.1 % . وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن البنك المركزي المغربي، الذي أبقى نسبة أسعار الفائدة الشهر الماضي عند 1.5 % ، في أدنى معدل لها على
الإطلاق، يتوقع أن تصل نسبة التضخم في 2022 إلى 2.7 %. 

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