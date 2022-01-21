ارتفاع التضخم في المغرب الشهر الماضي إلى أعلى معدلاته منذ 2009

ارتفعت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهرديسمبر الماضي بنسبة 3.2 % ، لتسجل أعلى معدلاتها منذ فبراير 2009 وذكر جهاز الإحصاء في المغرب أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 4.5 % ، في أسرع وتيرة لها منذ يونيو 2016 وارتفعت أسعار النقل بنسبة سنوية تبلغ 6.2 % في ديسمبر، مقابل 7.1 % في الشهر السابق عليه. وارتفعت أسعار

المستهلكين بنسبة شهرية تبلغ 0.1 % . وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن البنك المركزي المغربي، الذي أبقى نسبة أسعار الفائدة الشهر الماضي عند 1.5 % ، في أدنى معدل لها على

الإطلاق، يتوقع أن تصل نسبة التضخم في 2022 إلى 2.7 %.