"أمازون" تخطط لإطلاق أول متاجرها غير الافتراضية للملابس في لوس أنجلوس

أعلنت شركة "أمازون" للتجارة الالكترونية أمس عن خطط لإفتتاح أول متجر لها في لوس أنجلوس يتيح شراء الملابس حضوريا، في خطوة إضافية لها نحو العالم الحقيقي.

وأوضحت مدونة إلكترونية للشركة أن متجر "أمازون ستايل" الذي سيفتتح في وقت لاحق خلال هذا العام يتيح للزبائن التسوق عبر مسح رمز استجابة سريعة "QR code" الموجود على الملابس باستخدام التطبيق الخاص بالشركة، وذلك لاختيار ما يناسبهم من مقاسات وألوان، ثم تُرسل الثياب التي يرغبون في تجربتها إلى غرف القياس.

ويأتي توسيع وجود الشركة في مجال التسوق الشخصي للملابس بموازاة تحذيرات من السلطات وشركات منافسة بشأن هيمنة "أمازون" التي تتخذ من سيتل مقرا لها على قطاع السوق، وفقا لـ"الفرنسية".

واستحوذت "أمازون" عام 2017 على سلسلة متاجر السوبرماركت Whole Foods Market مقابل 13.7 مليار دولار، مما أدى إلى توسيع وجودها في مجال التسوق غير الافتراضي بشكل كبير.

وأشارت الشركة إلى أن غرف القياس في المتجر الجديد صممت لتكون "مساحة مخصصة لكل شخص" إذ سيجد المتسوقون الثياب التي اختاروها عبر التطبيق، فضلا عن خيارات إضافية تقدم بناء على اختياراتهم.