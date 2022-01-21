أسعار زيت النخيل عند مستوى غير مسبوق بفعل تراجع الإنتاج في ماليزيا 

ارتفعت أسعار زيت النخيل إلى مستوى غير مسبوق ليواصل أطول سلسلة من الزيادات الأسبوعية في الأسعار منذ يوليو الماضي.

وفي ظل المخاوف من تراجع الإنتاج في ماليزيا، ارتفعت أسعار العقود الأجلة لزيت النخيل تسليم أبريل المقبل بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 5256 رينجنت (1256 دولار) للطن، كما سجلت الأسعار أعلى زيادة لها خلال تعاملات اليوم الواحد على الإطلاق قبل أن تصل إلى 5244 ريجنت بحلول الساعة 42:2 مساء اليوم في كوالالمبور (بالتوقيت المحلي).

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أسعار زيت النخيل ارتفعت بنسبة 5.8 في المائة هذا الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

كما ارتفعت أسعار زيت الصويا، وهو أقرب بديل لزيت النخيل في الصناعات الغذائية والوقود، بنسبة 3.5 في المائة في ختام التعاملات أمس الخميس.

ونقلت بلومبرج عن بارامالينجام سوبرامانيام، مدير مؤسسة بيلاندونج بيستاري للوساطة المالية في سيلانجور بماليزيا، قوله إن توريدات زيت النخيل في ماليزيا سوف تظل محدودة، على الأرجح، خلال الربع الأول من 2022، في ظل أزمة العمالة التي تعاني منها البلاد.

وأضاف أن إنتاج زيت النخيل قد يتراجع بنسبة 18 في المائة خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الجاري مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق عليه.