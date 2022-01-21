النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية .. "برنت" عند 85.9 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 7 أعوام هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المستثمرين لجني أرباح من الصعود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار، بما يعادل 2.8 في المائة، إلى 85.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش. وكانت العقود قد تراجعت في وقت سابق 3 في المائة، في أكبر تراجع منذ 20 ديسمبر. ولامس خام القياس العالمي 89.50 دولار للبرميل يوم الخميس، المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 دولار، بما يعادل 3.1 في المائة، إلى 82.94 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي في وقت سابق 3.2 في المائة، وهو أيضا أكبر تراجع منذ 20 من ديسمبر، بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 يوم الأربعاء.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 5.9 مليون برميل، وصولا إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وارتفعت مخزونات الخام 515 ألف برميل الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات في القطاع.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضا انخفاضا محدودا في استهلاك الخام في مصافي التكرير مما يشير إلى تراجع في الطلب.