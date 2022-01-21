وول ستريت تغلق على انخفاض مع تراجع تصيد الصفقات

هبطت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم وتلاشى صعود الأسهم في أواخر الجلسة تحت ضغط من تحول المستثمرين إلى بحث ما إذا كانت الأسهم ستصبح صفقات بعد عمليات بيع في بداية العام.

وارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية ارتفاعا كبيرا لمعظم فترات اليوم بعد انخفاض حاد في بداية الأسبوع، وأغلق مؤشر ناسداك يوم أمس 10.7 في المئة أدنى من أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر الماضي.

وبحسب بيانات أولية، نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 50.40 نقطة أو 1.11 في المئة ليغلق عند 4482.36 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المركب 185.31 نقطة أو 1.30 في المئة ليختتم التعاملات عند 14154.94 نقطة. ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي أحسن حظا من سابقيه، فانخفض هو الآخر 315.30 نقطة أو 0.91 في المئة إلى 34709.00.