ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في موسكو .. والنمسا تقر التلقيح الإجباري

سجلت دول العالم أكثر من ثلاثة ملايين إصابة في اليوم خلال أسبوع بين 13 و19 كانون الثاني (يناير) الجاري، وهو عدد ارتفع أكثر من خمسة أضعاف منذ اكتشاف المتحور أوميكرون نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحسب "الفرنسية".وأعلنت السلطات الروسية تسجيل موسكو 11557 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في زيادة قياسية منذ بدء الجائحة، كما ارتفعت الإصابات اليومية على مستوى البلاد بشدة إلى 38850.وقرر مجلس النواب النمساوي، أمس، وبأغلبية كبيرة، تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا. ويتعين أن يوافق مجلس الولايات على القانون حتى يصبح ساريا.وفي ألمانيا أفاد كارل لاوترباخ وزير الصحة الألماني، أنه يتوقع حدوث زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف شباط (فبراير) المقبل تصل إلى مئات الآلاف يوميا.وقال لاوترباخ للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف"، إنه بالنظر إلى السيناريوهات الواقعية، يمكن حاليا توقع "أن الموجة ستبلغ ذروتها في منتصف شباط (فبراير) المقبل وأننا مضطرون لتوقع مئات الآلاف من الحالات يوميا".وأضاف الوزير الألماني، "نظرا إلى أن ألمانيا لديها عدد كبير من غير المطعمين من كبار السن، فيمكن حدوث أمور مختلفة تماما عما يحدث في إيطاليا أو فرنسا أو إنجلترا"، لافتا إلى أن أعداد غير المطعمين في الفئة العمرية الأكبر من 50 عاما يبلغ 1 إلى 2 في المائة في إنجلترا، مثلا.وعن انخفاض معدل تلقي العلاج في المستشفيات في ألمانيا حاليا على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة الجديدة، قال لاوترباخ إن الموجة التي تواجهها إنجلترا وفرنسا حاليا، لم تصل إلى ألمانيا حتى الآن، مضيفا "أتوقع العبء الحقيقي على وحدات الرعاية المركزة في منتصف ونهاية شباط (فبراير) المقبل. لا يزال أمامنا شهر، وآمل أن تظل الأمور على ما يرام". وسجلت بريطانيا 108 آلاف و219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.كما سجلت البلاد 361 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس.وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و610 آلاف و69 إصابة، والوفيات إلى 153 ألفا و378 حالة.وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس أنه تم إعطاء 137 مليونا و827 ألفا و441 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.