«الصحة»: بدء تطعيم الأطفال ما بين 5 و11 عاما

شرعت مراكز اللقاحات في جميع مناطق المملكة في استقبال الأطفال من الفئة العمرية من خمسة إلى 11 عاما لتلقي جرعتهم الأولى من اللقاح.وقالت هيئة الصحة العامة "وقاية"، إنه لا يشترط أن يكون جميع الطلاب الأقل من 12 عاما قد أكملوا جرعات اللقاح مع إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة.وأكدت "وقاية" إجراء مسح للطلاب في ساعات الصباح الأولى لاكتشاف ظهور أعراض تنفسية، إضافة إلى تقسيم الساحة بحسب الفصل بحيث تكون كل منطقة مخصصة لفصل معين، والحرص على عدم مخالطة المجموعات مع توفير حاويات بالقرب من كل مجموعة.وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 5591 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي 5238 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 540 حالة.وأوضحت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 638327 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 584050 حالة. وفيما يخص الوفيات سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8914 حالة. ودعت الوزراة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.