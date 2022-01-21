«البنك المركزي»: عدد أجهزة نقاط البيع يتخطى حاجز المليون

أعلن البنك المركزي السعودي، تخطي أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية.وأرجع البنك المركزي هذا الإنجاز إلى الخطة الاستراتيجية التي عمل عليها بمشاركة القطاع المالي خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، وتطوير الأطر التنظيمية الممكنة لتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، التي ستسهم وبشكل مباشر، في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول بالمدفوعات الرقمية إلى 70 في المائة بحلول 2025 من إجمالي عمليات الدفع، حيث تعد جهود «المدفوعات السعودية» لها أثر كبير في تطوير وتشغيل البنية التحتية، وتمكين الجهات المالية لتقديم أحدث تقنيات الدفع الرقمي.وأكد زياد بن بندر اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، أن تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة حاجز المليون جهاز يشير إلى زيادة قناعة المستهلكين والمتاجر معا في الاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية، ما يدعم بشكل مباشر العمل على توجهات القيادة في رقمنة الاقتصاد السعودي، حيث تعد أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكنات لتحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لنمو رقمنة المدفوعات، وزيادة قاعدة انتشارها في جميع القطاعات التجارية في المملكة.وبين اليوسف، أن الإنجاز الجديد في انتشار أجهزة نقاط البيع يظهر مدى قبول واعتماد التجار على وسائل الدفع الرقمي، كوسائل دفع أساسية تساعد على تسهيل التعاملات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية للمتاجر. وقال «إن 2021 شهد نموا في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40 في المائة، حيث ارتفع عدد الأجهزة من 721 ألف جهاز بنهاية 2020 ليتجاوز حاجز المليون جهاز بنهاية 2021، وتتزامن هذه الزيادة مع نمو كبير في العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع بـ80 في المائة، حيث بلغت عمليات أجهزة نقاط البيع أكثر من خمسة مليارات عملية بنهاية 2021، مقارنة بـ2.8 مليار عملية في 2020».كما أشار اليوسف إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في هذه الارتفاعات، من أهمها: التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير خيارات الدفع الرقمي لدى مختلف القطاعات التجارية، وزيادة وعي الجمهور بأهمية المدفوعات الرقمية، وارتفاع الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات وذلك بعد البدء في منح التراخيص بداية 2020، إضافة إلى إتاحة الخدمات الجديدة، مثل: عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية Mobile Payments، وإطلاق خدمة نقاط البيع الذكية Soft PoS.