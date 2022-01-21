عبد العزيز بن سلمان: الهيدروجين سيكون جزءا من استراتيجية الطاقة المتكاملة

وقعت وزارة الطاقة ثماني مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات لتنفيذ عدد من المشاريع التجريبية للمركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين في مواقع وطرق مختارة في عدد من مدن المملكة، وتشمل مشروع مركبات وحافلات وقطارات وتطبيقات النقل بتقنية خلايا وقود الهيدروجين، ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعداد استراتيجية الهيدروجين، التي ستكون جزءا من استراتيجية الطاقة المتكاملة، التي تشمل المستهدفات وخارطة الطريق والجدول الزمني لتحقيقها".

ونوه وزير الطاقة إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقطاع الطاقة، وحرصه على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها المملكة.

وأكد دعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قائلا: "تجسيد للدعم والمساندة الدائمين من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لقطاعات الطاقة المختلفة. إذ لا بد لي من التنويه، هنا، بالدور القيادي الكبير، الذي ينهض به في تمكين قطاع الطاقة، من خلال المتابعة المستمرة، والدعم الكبير، الذي نحظى به على كل المستويات، إضافة إلى قيادته للجان العليا المعنية بقطاع الطاقة".

وقال "لا يفوتني أن أشيد، أيضا، بالتعاون والتكامل الذي ظهر بين الشركاء في هذه المذكرات، على اختلاف مجالاتها. فهذا التعاون والتكامل يمثل دعما حقيقيا لمساعينا لتحقيق الهدف الذي رسمته رؤية "المملكة 2030" لتنويع مصادر الطاقة المتاحة في المملكة، لتصبح المملكة رائدة في جميع مجالات الطاقة، على مستوى العالم، كما ظلت رائدة، عالميا، في صناعة البترول على مدى أكثر من 80 عاما".

ووقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان أربع مذكرات تفاهم، الأولى حول مشروع مركبات وحافلات خلايا وقود الهيدروجين مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقعها عن الجامعة الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، والثانية مذكرة حول مشروع قطارات خلايا وقود الهيدروجين مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وقعها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الشركة.

أما المذكرة الثالثة حول مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام مع الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، وقعها الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مجلس الإدارة، والمذكرة الرابعة لمشروع مركبات وحافلات خلايا وقود الهيدروجين مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقعها المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان الرئيس التنفيذي للهيئة.

من جانبه، وقع المهندس أحمد بن موسى الزهراني، مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى حول مشروع تطبيقات النقل بتقنية خلايا وقود الهيدروجين مع شركة نيوم، وقعها الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس نظمي النصر، والثانية حول مشروع حافلات خلايا وقود الهيدروجين مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقعها المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس الرئيس التنفيذي للهيئة.

أما الثالثة فحول مشروع تطبيقات حافلات خلايا وقود الهيدروجين مع شركة البحر الأحمر للتطوير، وقعها أحمد درويش كبير الإداريين لشركة البحر الأحمر للتطوير. بينما وقع المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز مذكرة تفاهم لمشروع تطبيقات النقل بتقنية وقود الهيدروجين مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وقعها رائد حسن الإدريس الرئيس التنفيذي للشركة.

وتنص مذكرات التفاهم الموقعة على تنفيذ مشاريع وتطبيقات النقل، التي تستخدم الهيدروجين كوقود عن طريق تقنية خلايا وقود الهيدروجين مثل المركبات والحافلات والقطارات، وكذلك النقل البحري حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع في عدة مواقع مختلفة مثل نيوم والبحر الأحمر وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومكة المكرمة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وساحات مدارج الطيران في المطارات.

وسيتم بناء محطات إنتاج والتزود بوقود الهيدروجين في بعض هذه المناطق لتزويد هذه المشاريع بوقود الهيدروجين. وسيكون تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون بين وزارة الطاقة والجهات الراعية للمشاريع وعديد من الشركات العالمية المزودة لتقنيات هذه التطبيقات لبناء مفهوم كامل عن تطبيقات النقل، التي تعتمد على وقود الهيدروجين.

وتغطي مذكرات التفاهم تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل، واختبار أداء المركبات والحافلات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وجهود اكتساب الخبرات التجارية والتقنية، وتحليل الدروس المستفادة من تجارب استخدام الهيدروجين كوقود لوسائط النقل، لتوسيع نطاق التنفيذ مستقبلا، إضافة إلى رفع الوعي العام بتطبيقات الهيدروجين في المملكة.

كما تشمل المذكرات تنفيذ محطات التزود بوقود الهيدروجين مع المحلل الكهربائي للماء، وتوريد المركبات والحافلات، التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين، وتقديم خدمات تشغيل كاملة لمحطات التزود بوقود الهيدروجين وللمركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين خلال فترة تشغيل المشروع.