الأغذية والحديد يدفعان تجارة البرازيل مع دول عربية لأعلى معدل في 8 سنوات

أظهرت بيانات من غرفة التجارة العربية-البرازيلية اليوم الخميس أن صادرات البرازيل للدول الأعضاء في الجامعة العربية بلغت قيمتها الإجمالية 14.4 مليار دولار العام الماضي بما يشكل ارتفاعا 26 بالمئة عن 2020، وذلك في أعلى معدل منذ 2013 بدعم من مبيعات قوية للحديد الخام والأغذية.

وبحسب "رويترز" ذكرت البيانات أن صادرات البرازيل الإجمالية من المنتجات الزراعية ارتفعت 9.5 بالمئة إلى 8.9 مليار دولار، إذ ساعد الطلب القوي على فول الصويا والدجاج في معادلة أثر انخفاض مبيعات السكر ولحم البقر للدول العربية.

وقفزت صادرات فول الصويا 97.5 بالمئة إلى 638 مليون دولار كما زادت مبيعات الدجاج نحو 22 بالمئة إلى 2.4 مليار دولار.

كما قفزت مبيعات خام الحديد بنحو 173 بالمئة إلى 3.8 مليار دولار في 2021 بما جعله السلعة المنفردة الأكثر قيمة في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وأضافت غرفة التجارة أن دول الجامعة العربية اشترت أيضا ما قيمته 1.04 مليار دولار من الذرة من البرازيل.