رصد 517 مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية الخاصة بمواجهة كورونا في المنشآت الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة اليوم تفاصيل المخالفات التي تم رصدها في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية للاشتراطات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، للفترة من 5 إلى 19 يناير 2022م. وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفات قد بلغ 517 مخالفة تم رصدها من قبل مفتشي الوزارة في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بواقع 512 مخالفة عدم التقيد بارتداء الكمامات خلال المباريات المقامة في المنشآت الرياضية، و 5 مخالفات تم رصدها على المراكز والصالات الرياضية، لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بها. ووزارة الرياضة تُجدد التأكيد على أهمية التقيد بالاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.