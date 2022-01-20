ولي العهد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي تطورات الأحداث في سوريا

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية.

ونقل المبعوث الروسي تحيات فلاديمير بوتين رئيس روسيا للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فيما حمله تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في سوريا.

حضر الاستقبال الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

كما حضره من الجانب الروسي ألكسندر كينشاك مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.