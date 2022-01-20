المركزي الأوروبي : التضخم سينخفض تدريجيا هذا العام

توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن يستقر التضخم ثم يتباطأ تدريجيا على مدار 2022 بحسب ما أوردته "بلومبيرج" اليوم.

وقالت كريستين لاجارد في مقابلة مع "فرانس إنتر" الفرنسية اليوم إن التضخم سينخفض أقل مما كان متوقعا قبل عام. مؤكدة "ولكنه سينخفض".

وأوضحت أن الانخفاض سيستمر خلال 2023 و 2024 لأن أسعار الطاقة لن تستمر بالارتفاع إلى ما لا نهاية كما ستنتهي الاختناقات التي تشهدها الامدادات.

وقالت "من الواضح أننا على استعداد للرد من خلال السياسة النقدية إذا كانت الأرقام والبيانات والحقائق تستدعي ذلك".

يشار إلى أن أسعار الطاقة (التي تشمل النفط والغاز والكهرباء) مسؤولة عن نصف حجم التضخم.