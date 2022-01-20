برعاية من مؤسسة الملك خالد .. "مكافحة السرطان" تدشن خطتها الاستراتيجية 2022

دشنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان خطتها الاستراتيجية 2022 إيمانا منها بأهمية التخطيط الاستراتيجي ودوره في الارتقاء بخدماتها المقدمة وتحقيق أفضل النتائج وذلك برعاية من مؤسسة الملك خالد الخيرية.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية 23 مبادرة رئيسية تنبثق منها أهداف واضحة تم بنائها على 5 قيم هي المبادرة والانتماء والتكامل والإتقان والإنسانية في تقديم الخدمات والتي بدورها تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وفق خطط زمنية محددة، وتقديم نقلة نوعية في خدمة مرضى السرطان والارتقاء بالخدمات المقدمة.

كما شملت الخطة على مبادرات عدة لتطوير الخدمات المقدمة لمستفيديها وللعاملين بها من منسوبين ومتطوعين وجوانب أخرى متعلقة بالتوعية والتثقيف وذلك عن طريق تطوير هذه الخدمات بتقديمها بطرق مختلفة.

وتؤكد الجمعية بأنها وضعت نصب عينيها هدف رئيسي وهو مساعدة مرضى السرطان في مرحلة العلاج وتقديم كافة الخدمات للمرضى كالمساعدات المالية، إسكان المرضى نقل المرضى الدعم النفسي والتشخيص المبكر.

شهد إطلاق الخطة سعود بن هاجد رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور عبدالرحمن الخراشي الأمين العام والإدارة التنفيذية للجمعية ومن مؤسسة الملك خالد الخيرية الأستاذ أحمد السعيدان مدير مشاريع برنامج بناء القدرات وأشواق الخالدي اخصائية برنامج وأعضاء لجنة إدارة الاستراتيجية.

يذكر أن الجمعية تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية من النقل الإسكان المساعدات المالية خدمات الدعم النفسي وخدمات الدعم والوقاية ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070) للتبرع بمبلغ (12) ريالا شهريا إرسال الرقم (1).