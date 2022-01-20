الصين تخفض أسعار فائدة أساسية وتعزز التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد

خفضت الصين سعر الفائدة القياسي على قروض الرهن العقاري اليوم مع تعزيز السلطات النقدية جهودها لدعم الاقتصاد المتباطئ بعد أن أشارت بيانات في وقت سابق من الأسبوع إلى توقعات قاتمة بشأن القطاع العقاري المضطرب في البلاد.

وجاء خفض سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام ولأجل 5 أعوام في أعقاب تخفيضات مفاجئة من قبل البنك المركزي الصيني يوم الاثنين لأسعار الفائدة على القروض قصيرة ومتوسطة الأجل، كما يأتي بعد أيام من إعلان نائب محافظ البنك المركزي عن الاستعداد لاتخاذ مزيد من التدابير في المستقبل.

ومع استمرار التباطؤ في قطاع العقارات حتى عام 2022 وتسبب انتشار المتحور أوميكرون في تثبيط النشاط الاستهلاكي، يقول العديد من المحللين إن إجراءات التيسير النقدي تلك ستكون ضرورية، حتى على الرغم من استعداد الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي، لتشديد السياسة النقدية هذا العام، وفقا لـ"رويترز".

كانت البيانات الاقتصادية لشهر ديسمبر قد أظهرت المزيد من التراجع في الاستهلاك وقطاع العقارات، وكلاهما من المحركات الرئيسية للنمو.

وفي إفادة شهرية لتحديد أسعار الفائدة اليوم، خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام 10 نقاط أساس إلى 3.70 في المائة من 3.80 في المائة.

كما خفضت سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل 5 أعوام بواقع خمس نقاط أساس إلى 4.60 في المائة من 4.65 في المائة، وهو أول خفض من نوعه منذ أبريل 2020.