النفط يتراجع بفعل جني الأرباح .. "برنت" قرب 88 دولارا والأمريكي عند 86.9 دولار

هبطت أسعار النفط اليوم مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.6 في المائة إلى 87.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبطت بأكثر من دولار في وقت سابق. وكان خام برنت قد صعد إلى 89.17 دولار للبرميل أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير 6 سنتات أو 0.1 في المائة إلى 86.90 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير اليوم، في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولا لتسليم مارس 85.41 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط في طريقه للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة".

وأضافوا "تساعد تعطيلات الإمدادات على المدى القصير أيضا في الحد من المعروض بالأسواق. وارتفع خام برنت بحدة بعد تقارير عن تعطل خط أنابيب رئيسي يمتد من العراق إلى تركيا بسبب انفجار".