"نمو" تضيف 100 نقطة بتداولات قيمتها 140 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.38 في المائة لتغلق عند 26158 نقطة كاسبة 100 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 10 في المائة بنحو 13 مليون ريال لتصل إلى 140 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 142 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليون ريال، أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة بنحو 821 صفقة لتصل إلى 3.8 ألف صفقة.كما ارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار ثلاث. وتصدر الأسهم المرتفعة "ألف ميم ياء" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 84.50 ريال، يليه سهم "الوسائل الصناعية" بنحو 29.9 في المائة ليغلق عند 32.10 ريال، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 65.80 ريال.وتصدر الأسهم المتراجعة "الحاسوب" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 484 ريالh، يليه سهم "إنماء الروابي" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 33.75 ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايزر" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 256.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 47 مليون ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 37 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 12 مليون ريال.