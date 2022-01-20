صعود معظم البورصات الخليجية بدعم النفط .. ومبيعات عربية وأجنبية تضغط على «المصرية»

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع أمس مدعومة بصعود أسعار النفط، وتفوقت بورصة أبوظبي على أسواق المنطقة، في حين تراجعت البورصة المصرية بضغط مبيعات عربية وأجنبية.وارتفعت أسعار الخام، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، لليوم الرابع بعد اندلاع حريق في خط أنابيب من العراق إلى تركيا، متسببا في توقف الإمدادات لفترة وجيزة، ما زاد المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض.وبحسب "رويترز"، صعد المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة أبوظبي 1.6 في المائة إلى 8613 نقطة مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 3.9 في المائة.وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.3 في المائة إلى 3168 نقطة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة 1.2 في المائة، وتراجع شركة إعمار العقارية 0.2 في المائة.وقال وائل مكارم كبير محللي السوق لدى "إكسنس"، "إن الأسهم في دبي سجلت بعض تصحيحات الأسعار مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم".وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المائة إلى 12612 نقطة بقيادة سهم "صناعات قطر" لإنتاج البتروكيماويات الذي صعد 1.5 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1814 نقطة. وزاد قطاع المواد الأساسية مع صعود سهم "ألبا" 1.33 في المائة. وصعد قطاع الاتصالات مع ارتفاع سهم "بتلكو" 0.34 في المائة، و"زين البحرين" 0.71 في المائة.وصعد مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 4239 نقطة. ودعم المؤشر ارتفاع القطاعين المالي والخدمات، حيث صعد الأول 0.72 في المائة مع صدارة سهم "عمان والإمارات" للرابحين بنحو 8.77 في المائة، وارتفاع سهم "مسقط للتمويل" 5.26 في المائة.وزاد مؤشر قطاع الخدمات 0.43 في المائة، مدفوعا بارتفاع سهمي "السوادي للطاقة" و"الباطنة للطاقة" بنحو 2.08 في المائة.وانخفض مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 8039 نقطة. وانخفضت السيولة أمس نحو 20.3 في المائة إلى 52.30 مليون دينار مقابل 65.58 مليون دينار في الجلسة السابقة، كما تراجعت أحجام التداول بنحو 14.6 في المائة إلى 255.37 مليون سهم مقابل 298.89 مليون سهم في جلسة أمس الأول.وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.4 في المائة إلى 11715 نقطة بضغط مبيعات عربية وأجنبية، حيث أغلقت معظم أسهم المؤشر في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 6.1 مليار جنيه، ليصل إلى 756.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.7 مليار جنيه.