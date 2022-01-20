ارتفاع المؤشرات الأمريكية بدعم أرباح قوية لشركات منتقاة وتعافي أسهم التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم الأمريكية في "وول ستريت" عند الافتتاح أمس بدعم من نتائج إيجابية من بضع شركات، وهو ما غطى جزئيا على بداية فاترة لموسم أرباح الشركات للربع الرابع، وتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 43.83 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 35412.30 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 10.92 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 4588.03 نقطة في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 75.32 نقطة، أو 0.52 في المائة، إلى 14582.22 نقطة.من جهة أخرى، استقرت الأسهم الأوروبية أمس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، حيث عوضت نتائج أعمال قوية لشركتي المنتجات الفاخرة، "بيربيري" و"ريتشمونت"، إثر ضغوط ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والألمانية.واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة.وأظهرت بيانات "رفينيتيف"، أن الأسهم المدرجة على مؤشر ستوكس من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنحو 48.6 في المائة على أساس سنوي في أرباح الربع الأخير من العام لتبلغ 123.6 مليار دولار بارتفاع طفيف عن تقدير سابق يبلغ 48.5 في المائة.وقفزت أسهم شركات التجزئة 2.2 في المائة، كما زادت أسهم شركات الأدوات المنزلية 1.9 في المائة.وارتفع سهم "بيربيري" البريطانية للأزياء الفاخرة 5.9 في المائة، وقفز سهم "ريتشمونت" مالكة العلامة التجارية "كارتييه" 9.3 في المائة.وفي آسيا، هبط مؤشر نيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر أمس متأثرا بتراجع أسهم مجموعة سوني وشركة تويوتا موتور ومتبعا خطى الأسهم الأمريكية، التي هبطت البارحة الأولى.وانخفض مؤشر نيكاي 2.8 في المائة إلى 27467.23 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 20 آب (أغسطس) في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.97 في المائة إلى 1919.72 نقطة.وهبطت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية بشدة البارحة الأولى، إذ أثرت نتائج أعمال ضعيفة لبنك جولدمان ساكس على أسهم القطاع المالي، واستمرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.وهبط سهم مجموعة سوني 12.79 في المائة، وكان الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي بعد أن قالت منافستها في مجال الألعاب "مايكروسوفت"، إنها ستشتري شركة أكتيفيشن بليزارد.ونزل سهم "تويوتا موتور" 4.97 في المائة بعد أن قالت، إنها تتوقع عدم تحقيق هدفها ببيع تسعة ملايين مركبة سنويا بسبب أزمة نقص الرقائق. وارتفع 12 سهما على مؤشر نيكاي مقابل هبوط 211 سهما.إلى ذلك، تراجعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات أمس بفعل هبوط أسهم الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية وأسهم الرعاية الصحية.ولكن في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم العقارات بعدما تعهد البنك المركزي بتبني مزيد من التدابير لتحقيق الاستقرار للاقتصاد.وأفادت مصادر بحسب "رويترز"، أن هيئة الإشراف على الإنترنت في الصين ستطالب شركات التكنولوجيا التي لديها ما يزيد على 100 مليون مستخدم أو تحقق إيرادات بنحو عشرة مليارات يوان (1.6 مليار دولار) في البلاد بالحصول على الموافقة قبل تنفيذ استثمارات أو جمع تمويلات جديدة.وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.33 في المائة إلى 3558.18 نقطة، بينما هبط مؤشر شنتشن بنحو 0.92 في المائة إلى 2442 نقطة، فيما انخفض مؤشر سي إس أي 300 بنحو 0.69 في المائة إلى 4780 نقطة.