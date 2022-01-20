وسط زخم شرائي .. الشركات القيادية تقود الأسهم السعودية إلى مستويات فوق 12250 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة التاسعة لتغلق عند 12260 نقطة بمكاسب 66 نقطة بنحو 0.54 في المائة عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاما وأطول سلسلة ارتفاعات يومية منذ آب (أغسطس)، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 15 نقطة بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 1719 نقطة، ليظهر مساهمة أكبر من الشركات القيادية في دفع المؤشر للأعلى، على الرغم من تراجع معظم القطاعات. على خلاف الجلسات الثلاث الماضية، استطاع المشترون السيطرة على الجلسة حيث لم تفقد الكثير من المكاسب المحققة أثناء فترة التداول. وعودة المشترين تعزز التفاؤل بحفاظ السوق على الزخم الإيجابي، والتوقعات الإيجابية لنتائج الشركات للربع الرابع والتوزيعات السنوية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12174 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12135 نقطة فاقدا 0.48 في المائة، بينما الأعلى عند 12260 نقطة رابحا 0.54 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12260 نقطة بمكاسب 66 نقطة بنحو 0.54 في المائة. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 7.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 39 مليون سهم متداول لتصل إلى 170 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة بنحو 78 ألف صفقة لتصل إلى 333 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع 12 قطاعا مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.6 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.1 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 0.69 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنحو 1.3 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 0.89 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.86 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 11 في المائة بقيمة 802 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الشرقية للتنمية" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 103.60 ريال، يليه سهم "زجاج" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 46.45 ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 4.11 في المائة ليغلق عند 192.40 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة تداول" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 163 ريالا، يليه سهم "صادرات" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 102 ريال، وحل ثالثا سهم "باعظيم" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 115.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "مجموعة تداول" بقيمة 640 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 544 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 313 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية