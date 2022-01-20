في أروقة «أوبك» .. أمد صعود النفط قد يطول لأشهر

قال مسؤولون في "أوبك"، إن موجة صعود النفط الحالية قد تستمر في الأشهر القليلة المقبلة بسبب انتعاش الطلب والقدرة المحدودة لدى تكتل "أوبك +" على زيادة العرض، وإن الأسعار ربما تتجاوز 100 دولار للبرميل.ووفقا لـ"رويترز"، كانت آخر مرة بلغ فيها سعر النفط 100 دولار للبرميل في 2014 بعد أن ظل متوسط الأسعار 110 دولارات على مدى العامين السابقين. وكان ارتفاع إنتاج النفط الصخري والتنافس بين كبار منتجي النفط في العالم في 2014، إيذانا بفترة انخفاض في الأسعار يبدو أنها انتهت عندما بدأ الاقتصاد العالمي ينفض عن كاهله تداعيات جائحة كوفيد - 19.وحتى وقت قريب كان احتمال العودة إلى سعر يتجاوز 100 دولار احتمالا بعيدا، غير أن السوق تعافت سريعا من ركود لم يسبق له مثيل في الطلب أفرزته الجائحة في 2020 وأخذت فيه الأسعار في وقت من الأوقات منحى سلبيا.ويجري تداول مزيج برنت الخام حاليا بسعر 87 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ سبعة أعوام، وذلك بعد صعوده 50 في المائة في 2021، مع تعافي الطلب والحذر الذي تتوخاه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها في "أوبك +" في تخفيف قيود الإنتاج.وأضافت مشكلات في الإنتاج في ليبيا وغيرها وعدم تأثر الطلب بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا مزيدا من المكاسب في 2022.ولا تنشر منظمة "أوبك" توقعاتها لأسعار النفط، ولم تستهدف سعرا معينا على المستوى الرسمي منذ أعوام. وفي كثير من الأحيان يمتنع المسؤولون والوزراء في منظمة "أوبك" وحلفائها وعلى رأسهم روسيا، عن مناقشة الاتجاه المحتمل للأسعار أو المستوى المفضل للأسعار في محافل عامة.وتحدثت "رويترز" في لقاءات خاصة مع خمسة من مسؤولي "أوبك" بعضهم يشغل مناصب في لجان "أوبك" و"أوبك +" عن احتمال الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل. ولم يستبعد هذا الاحتمال سوى واحد منهم، بينما قال الآخرون إنهم لا يستبعدون ذلك أو أن هذا قد يحدث.وقال مصدر في "أوبك" من إحدى الدول الكبرى المنتجة للنفط "سيزيد الضغط على أسعار النفط في الشهرين المقبلين على الأقل".وأضاف "في ظل هذه الظروف ربما يكون السعر قريبا من 100 دولار لكن من المؤكد أنه لن يكون مستقرا".كان "أوبك +"، الذي تشكل في أواخر 2016 للتخلص من تخمة المعروض النفطي، قد قرر تخفيضات قياسية في الإمدادات في 2020 بلغت عشرة ملايين برميل يوميا تعادل 10 في المائة من حجم الطلب العالمي.ويعمل التحالف على إعادة طرح هذه الكميات في الأسواق تدريجيا.فمع تعافي الطلب عمد التحالف إلى استهداف زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل شهريا غير أن الزيادات الشهرية الفعلية في الإنتاج أقل من ذلك لأن كثيرين من المنتجين لا يمكنهم ضخ مزيد من النفط، كما أن الدول التي يمكنها زيادة إنتاجها تلتزم بحصصها.وقال المصدر "أوبك +" تجد صعوبة في الإنتاج بالمستوى المستهدف، لأن الاستثمار الضروري في صناعة النفط لم يتحقق في العامين الأخيرين، كما أن أثر أوميكرون على الطلب في الأجل القصير كان بسيطا.وأضاف أن هذين هما العاملان الرئيسان اللذان يغذيان الموجة الصعودية.وفي تشرين الثاني (نوفمبر) تشير أحدث الأرقام الشهرية المتاحة لدى وكالة الطاقة الدولية، أن إنتاج "أوبك +" كان أقل من المستهدف بواقع 650 ألف برميل يوميا.وفي خطوة نادرة من جانب أحد قادة "أوبك +" تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الأول (أكتوبر) بأن سعر النفط قد يبلغ 100 دولار للبرميل.وقال بنك جولدمان ساكس الاستثماري الثلاثاء: إن مزيج برنت في وضع يؤهله للارتفاع عن 100 دولار في وقت لاحق من العام الجاري.تعد القيود التي تكبل القدرة الإنتاجية لدى "أوبك +" جزءا من اتجاه أوسع نطاقا تسبب في معاناة صناعة النفط من نقص الاستثمار بفعل تداعيات كوفيد - 19. كذلك فإن شركات النفط الأوروبية الكبرى تعمل على خفض استثماراتها في المشاريع النفطية وسط ضغوط من أجل التركيز على أنواع الوقود الأنظف.