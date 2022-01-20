البلاديوم يقفز 6 % إلى 2022.5 دولار في جلسة .. والبلاتين 4.3 %

قفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية أمس أكثر من 6 في المائة إلى 2022.50 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 4.3 في المائة إلى 1023.50 دولار.في حين صعدت أسعار الذهب لكن التحركات كانت محدودة مع تطلع الأسواق لاجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي المقبل، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم المتزايد.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:17 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1810.80 دولار.وهبطت أسعار الأسهم الآسيوية والأوروبية ما ساعد الذهب على الارتفاع عن أدنى مستوياته منذ أسبوع البالغ 1805 دولارات للأوقية الذي سجله أمس.وتماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع متأثرا بارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين. وعادة ما يؤثر ارتفاع عائدات السندات في الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.إلى ذلك، أعلنت شركة سنتامين المدرجة في المملكة المتحدة أمس عن قفزة بنسبة 58 في المائة في إنتاج الذهب خلال الربع الرابع حيث استفادت شركة التعدين التي تركز نشاطها في مصر من خامات عالية الجودة فيما أبقت على توقعاتها لـ2022 لإنتاج الذهب والإنفاق الرأسمالي دون تغيير.وقالت سنتامين، التي تشغل المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، إن الإنتاج بلغ 107549 أوقية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر).وذكرت الشركة الشهر الماضي أن مراجعة لمنجم السكري الذي تشغله في مصر أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في عشرة أعوام ما يدعم خططها لإنتاج 500 ألف أوقية من الذهب سنويا في الأعوام العشرة المقبلة.وكانت المراجعة تهدف إلى تقييم الفرص الإضافية وتحسين التكاليف والإنتاجية.كما تهدف إلى زيادة إنتاجية المنجم الذي شهد تحديات تتعلق بالإنتاج في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي بسبب مشكلة في استقرار أحد جدران حفرة مفتوحة.وبلغ إنتاج الذهب في الربع الثالث 103546 أوقية منخفضا 19 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخفض المخطط له في الإنتاج بمنجم السكري.وقال مارتن هورجان الرئيس التنفيذي للشركة "اتسمت 2021 بتحقيق إنجاز قوي مقابل الخطط الموضوعة واستكمال دراسة تقدير عمر أصول منجم السكري، التي أكدت الجودة العالية والعمر الطويل للمنجم".وسجل إنتاج الشركة من الذهب للعام بأكمله 415370 أوقية، وهو ما يتفق مع التوقعات. وتسعى سنتامين إلى إنتاج ما يتراوح بين 430 و460 ألف أوقية من الذهب في 2022 وإنفاق 215 مليون دولار.وذكرت الشركة، التي طرحت مشروعها باتي ويست في بوركينا فاسو للبيع، أن المحادثات جارية مع الأطراف المعنية وحكومة البلاد.إلى ذلك، تماسك الدولار أمس قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد أن أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى مكاسب كبيرة هذا الأسبوع مقابل اليورو، وسط تزايد التوقعات برفع مجلس الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.وصعد الجنيه الاسترليني بعد أن أظهرت بيانات أن معدل التضخم البريطاني ارتفع 5.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) إلى أعلى مستوياته منذ 30 عاما، ما زاد التوقعات برفع أسعار الفائدة. وحدت التحديات لزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون من مكاسب الجنيه.وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عامين إلى 0.958 في المائة في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2018.وتلقى الدولار دفعة من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل لتحديد سياسته النقدية.وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ عامين عند 1.9 في المائة.وصعد اليورو 0.1 في المائة ليعود إلى متوسطه المتحرك في 50 يوما عند 1.1340 دولار، بعد أكبر انخفاض يومي في شهر سجله أمس.وارتفع الجنيه الاسترليني 0.25 في المائة إلى 1.3632 دولار، وزاد مقابل اليورو 0.2 في المائة إلى 83.14 بنس، وهو أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) 2020.وبوجه عام، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 في المائة إلى 95.601.