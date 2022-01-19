الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 23 شهرا أمام اليورو

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في 23 شهرا مقابل اليورو اليوم الأربعاء وصعد أمام الدولار الأمريكي بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم البريطاني زادت الضغوط على بنك انجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وزاد تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 5.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وهو الأعلى في حوالي 30 عاما.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا اليوم إنه قلق من أن ضغوط التضخم ربما يتضح أنها أطول أمدا مما كان متوقعا في السابق.

وبحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.1 بالمئة مقابل العملة الأوروبية عند 83.23 بنس لليورو بعد أن سجل أعلى مستوى في 23 شهرا عند 83.13 بنس.

وصعدت العملة البريطانية 0.26 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.3630 دولار بعد أن سجلت الأسبوع الماضي 1.3749 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أول نوفمبر تشرين الثاني.