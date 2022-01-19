خلال أسبوع.. 73 ألف إصابة بكورونا بين تلاميذ ألمانيا

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن مؤتمر وزراء التعليم والشؤون الثقافية في ألمانيا بأن وضع وباء كورونا في المدارس لم يتغير تقريبا.

وحسب الإحصائية التي أعلنها المؤتمر اليوم الأربعاء، فقد وصل عدد حالات الإصابة بالعدوى بين تلاميذ مدارس ألمانيا إلى نحو 73 ألف حالة في الأسبوع الماضي.

كانت كل الولايات الألمانية عاودت الدراسة في مدارسها في الأسبوع الماضي. وأضاف المؤتمر أن عدد التلاميذ الذين دخلوا في حجر في الأسبوع الماضي وصل إلى 111 ألف تلميذ. كان عدد حالات الإصابة التي تم اكتشافها بين تلاميذ المدارس في الأسبوع السابق على عيد الميلاد وصل إلى 86 ألف حالة بينما كان عدد التلاميذ الذين دخلوا في حجر وصل إلى قرابة 111 ألف تلميذ.

ومن المتوقع أن تظهر أعداد الأسابيع المقبلة مدى قوة تأثير متحور أوميكرون في انتشار العدوى. يذكر أن المؤتمر يصدر إحصائيات بخصوص عدد حالات العدوى بين تلاميذ المدارس بشكل أسبوعي. ويستند المؤتمر في بياناته إلى ردود من الولايات واردة من أكثر من 28 ألف مدرسة تعليم عام ومدرسة مهنية.

وتم فرض قيود على الحضور الشخصي ومن ذلك على سبيل المثال الحضور بالتناوب في نحو 580 مدرسة في الأسبوع المشار إليه مقابل 1400 مدرسة في الأسبوع الواقع قبل عيد الميلاد، ولم ترد بلاغات عن حالات إغلاق كامل لمدارس في الأسبوع المشار إليه فيما وصل عدد هذه الحالات إلى 38 حالة في الأسبوع السابق على عيد الميلاد.

وأظهرت إحصائية الأسبوع المشار إليه حدوث 5900 حالة إصابة بين أعضاء هيئة التدريس مقابل 5300 حالة إصابة في الأسبوع السابق على عيد الميلاد. كما بلغ عدد المدرسين الذين دخلوا حجرا صحيا في الأسبوع المشار إليه نحو 3700 مدرس مقابل 2700 مدرس في الأسبوع السابق على عيد الميلاد. وتعتمد الإحصائية على بيانات ما يقرب من 900 ألف مدرس في كل أنحاء ألمانيا.