شراكة إستراتيجية بين برنامج التحول الوطني و"سدايا" لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

وقع برنامج التحول الوطني مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ لدفع عجلة التعاون بين الطرفين, والإسهام في تحقيق طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واشتملت مذكرة التفاهم على بحث سبل التعاون لإطلاق شراكات إستراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى إشراك "سدايا" في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي, بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتمكين التحول الرقمي في المملكة. ومن أبرز أهداف برنامج التحول الوطني المرتبطة بأنشطة ومبادرات "سدايا": تطوير الحكومة الإلكترونية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن برنامج التحول الوطني هو أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030, والأكبر من حيث الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، إذ يعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا من أصل 96 من أهداف الرؤية، من خلال منظومة واسعة ومتكاملة تضم أكثر من 30 جهة من الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة. ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى تطوير البنيـــة التحتيــة اللازمة, وتهيئــة البيئــة الممكنــة للقطــاع العـــام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤيــة المملكة العربية السعوديـة 2030, وذلك بالتركيز على تحقيق التميز فـــي الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمـي، والإسـهام في تنميـة القطـاع الخــاص، وتطويـر الـشراكات الاقتصاديـة، وتعزيـز التنميـة المجتمعيـة، وضـمان استدامة الموارد الحيوية.

ومن جانب آخر, تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً عالمياً بين أهم الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. وقد تمكنت "سدايا" من تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية منذ تأسيسها خلال عامين فقط، من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات، على رأسها: بنك البيانات الوطني، ومنصة ديم السحابية، وخدمة نفاذ، وتطبيق توكلنا، وغيرها من المبادرات التي ترتبط بأهداف برنامج التحول الوطني الإستراتيجية, وتسهم في تحقيق مستهدفاته.