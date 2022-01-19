الدولار يتماسك قرب أعلى مستوى في أسبوع وصعود الإسترليني بعد بيانات التضخم

تماسك الدولار اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد أن أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى مكاسب كبيرة هذا الأسبوع مقابل اليورو وسط تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وصعد الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات أن معدل التضخم البريطاني ارتفع 5.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، إلى أعلى مستوياته منذ 30 عاما مما زاد التوقعات برفع أسعار الفائدة. وحدت التحديات لزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون من مكاسب الجنيه.

وبحسب "رويترز" ارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عامين إلى 0.958 بالمئة في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2018.

وتلقى الدولار دفعة من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل لتحديد سياسته النقدية.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ عامين عند 1.9 بالمئة.

وصعد اليورو 0.1 بالمئة ليعود إلى متوسطه المتحرك في 50 يوما عند 1.1340 دولار، بعد أكبر انخفاض يومي في شهر سجله أمس.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.3632 دولار، وزاد مقابل اليورو 0.2 بالمئة إلى 83.14 بنس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020.

وبوجه عام، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 95.601.