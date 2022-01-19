السوق السعودي يصعد للجلسة التاسعة على التوالي ويغلق فوق مستوى 12250 نقطة

واصل السوق السعودي مكاسبه وللجلسة التاسعة على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ اغسطس الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط التي تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 أعوام.

ودعم قطاعا البنوك والمواد الأساسية من أداء المؤشر العام، قابل ذلك ضغط من قطاعات الرعاية الصحية والطاقة وكذلك المرافق العامة.

وتتداول أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ أكثر من 7 أعوام، ليتداول خام برنت قرب مستوى 88 دولار للبرميل، بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات.

وأغلق المؤشر العام السعودي لجلسة اليوم عند مستوى 12260 نقطة بعدما ارتفع بـ 66 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.5 مليار ريال.

وتركزت سيولة الجلسة على أسهم مجموعة تداول ومصرف الراجحي وكذلك سابك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 170.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 333.5 ألف صفقة.

ودعمت أسهم مصرف الراجحي وسابك من أداء السوق بعد صعودهما بـ 1.5 و1.8 في المائة على الترتيب

في حين واصل سهم أرامكو السعودية تراجعه وللجلسة الثانية على التوالي ليغلق السهم عند مستوى 36.7 ريال.

وتراجع سهم "أسلاك" بأكثر من 1 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح العام الماضي والتي تراجعت 25.6 في المائة لتصل إلى 46.2 مليون ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 89 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الشرقية للتنمية وزجاج وكذلك سابك للمغذيات الزراعية بأكثر من 4 في المائة، في حين سجل الاخير أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

في المقابل، تراجعت أسهم 105 شركات تصدرها سهم مجموعة تداول المتراجع 3.3 في المائة بعد سلسلة من المكاسب الواسعة التي طالت السهم، تلاه سهم صادرات المنخفض 2.9 في المائة، في حين تراجعت أسهم باعظيم وبدجت بـ 2 في المائة لكل منهما.