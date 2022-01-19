تداعيات أزمة شبكات الجيل الخامس تتواصل .. الإمارات تعلق رحلاتها إلى 9 مدن أمريكية

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم تعليق رحلاتها إلى 9 مدن في أمريكا بسبب "مخاوف تشغيلية" مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأمريكية.

وبحسب "رويترز" كانت شركات طيران أمريكية عدة نبهت أمس السلطات إلى احتمال حصول "فوضى" بسبب نشر الجيل الخامس من تكنولوجيا خدمة الانترنت النقال الفائق السرعة في محيط المطارات.

وقالت شركة الطيران في إمارة دبي "بسبب المخاوف التشغيلية المرتبطة بالنشر المتوقع لخدمات شبكة الجيل الخامس النقال في بعض مطارات أمريكا تعلق طيران الإمارات رحلاتها إلى 9 وجهات".

وأوضحت الشركة في بيان أن هذا الإجراء يشمل "اعتبارا من 19 يناير 2022 وحتى إشعار آخر" 9 مطارات هي بوسطن وشيكاغو ودالاس وفورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو فضلا عن سان فرانسيسكو وسياتل.

وأعربت هيئة الطيران الأميركي (أف إيه إيه) عن قلقها من تداخلات محتملة بين الموجات المستخدمة في شبكة الجيل الخامس وتلك المستخدمة لأجهزة ملاحة جوية أساسية لهبوط الطائرات في بعض الأحوال الجوية.

وطلبت الهيئة ادخال تعديلات على مشاريع الجيل الخامس ما دفع شركتي "إيه تي اند تي" و"فيرايزن" المشغلتين لخدمة الهواتف النقالة بتأجيل نشر هذه الشبكة الجديدة. وكانت الشركتان ستنشران الجيل الخامس الأربعاء.