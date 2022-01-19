السعودية توقع اتفاقيتي تعاون مشترك مع منظمة الهجرة لدعم اليمن بـ 20 مليون دولار

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقيتي تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن اليمن بقيمة 20 مليون دولار حيث وقعها الدكتور عبدالله الربيعة المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز وأنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تأمين وتوزيع المساعدات الايوائية والمواد غير الغذائية وتقديمها للنازحين في مأرب وتعز والحديدة يستفيد منها أكثر من 82 ألف فرد من الأسر النازحة داخليا في اليمن و أكثر من 20 ألف فرد من المجتمع اليمني المضيف للنازحين بنحو 103 آلاف فرد بقيمة 15 مليون دولار.

وتتضمن الاتفاقية الثانية التدخل العاجل في قطاع المياه والإصحاح البيئي في عدة محافظات يمنية بهدف توفير مصادر المياه الصالحة للشرب و الاستهلاك البشري للمناطق الأكثر احتياجا والإسهام في تقليل نسب الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة وبناء و إعادة تأهيل البنى التحتية لمصادر المياه والصرف الصحي والإسهام في التثقيف الصحي والنظافة الشخصية وبناء القدرات والتدريب يستفيد منها أكثر من 50 ألف فرد بقيمة 5 ملايين دولار.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على المركز أن الاتفاقيتين ستساعدان مئات الآلاف من اليمنيين المحرومين من السكن والمأوى والغذاء وستسهم بتقليل آثار الانتهاكات الإنسانية التي يتعرضون لها من مليشيا الحوثي.

وأهاب بالمنظمة بالوقوف بحزم أمام تلك المليشيا وانتهاكاتها ضد اللاجئين والنازحين وخاصة ما تقوم به من استهداف لمخيماتهم في مأرب والجوف بجانب حرمانهم من حقوقهم في الحماية من فيروس كورونا بما في ذلك اللقاحات إضافة لفرضهم ضرائب على اللاجئين بهدف معاقبتهم. وعبّر عن قناعته الشديدة بأن مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع القوانين الإنسانية مرفوضة بشكل صارم لدى المنظمة الدولية للهجرة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاهها.

ونوه بأهمية الشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة. معربا عن أمله بأن تسهم بتخفيف معاناة النازحين واللاجئين إلى الحد الأدنى وقال "نأمل بأن يرسم 2022 البسمة على وجوه النازحين واللاجئين على وجه التحديد والشعب اليمني بشكل عام ونأمل أن نكون قادرين على تقليل ومنع الانتهاكات ضدهم إذ إننا لا نقبل حرمانهم من حقوقهم الأساسية كما أننا لا نقبل استهداف مليشيا الحوثي للمخيمات ومدارس الأطفال والعيادات الطبية".

من جهته أكد أنطونيو فيتورينو مدير عام المنظمة أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تعكس التعاون الإستراتيجي بين المنظمة الدولية للهجرة ومركز الملك سلمان للإغاثة وأنها ستحدث فرقا في حياة مئات الآلاف من اليمنيين الذين يعيشون في وضع إنساني صعب. مضيفا أنه منذ 2019 تلقت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن دعما من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل إلى 100 مليون دولار أسهم بشكل كبير في تقليل العواقب الوخيمة للوضع في اليمن.

وأبدى تأييده لما قاله المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة برفض أي نوع من استهداف واستخدام النازحين أو المهاجرين أو اللاجئين لأي أغراض. معربا عن أمله بتحسين القدرة على توفير الحماية والمساعدة والرعاية الصحية والمأوى لمن هم في حاجة إليها. وثمن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الشراكة التي تجمع بين المنظمة والمركز. مقدما شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على ما تقوم به من دعم لجهود المنظمة في اليمن.

وتأتي هذه الاتفاقيتان ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في العديد من البلدان ومنها اليمن حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة أملا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء اليمن في جميع مناطقه دون تمييز.