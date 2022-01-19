يقام حضوريا في عدة مناطق في المملكة .. إطلاق المرحلة الثالثة من "صُنّاع الأفلام"

أطلقت هيئة الأفلام المرحلة الثالثة من برنامج "صناع الأفلام" عبر برنامج تدريبي شامل سيقام حضوريا في عدة مناطق بالمملكة متضمنا ورش عمل في مختلف تخصصات صناعة الأفلام بالتعاون مع مدربين أكفاء وخبراء من حول العالم.

ويشتمل البرنامج على 20 ورشة عمل ودورة تدريبية متنوعة بجانب 6 برامج ماستر كلاس مستهدفا الوصول إلى أكبر عدد من صناع الأفلام المحليين من خلال تدريب 1000 متدرب ومتدربة سعوديين من فئات تشمل المحترفين والمهتمين الممارسين لصناعة الأفلام والمبتدئين أو الهواة إضافة إلى الجمهور العام من المهتمين في التعرف على صناعة الأفلام.

يذكر أن هيئة الأفلام قد أطلقت برنامج "صناع الأفلام" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية 2030" وبدعم من وزارة الثقافة ومر البرنامج بمرحلتين سابقة شهدتا مشاركة العديد من المواهب المحلية الذين تلقوا تدريبا مكثف في منهجٍ علمي يغطي كافة مجالات صناعة الأفلام بهدف تأهيل الكوادر المحلية المتخصصة في صناعة الأفلام وتزويدها بالمعرفة الصحيحة وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.