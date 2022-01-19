الرئيس الكوري يزور حي طريف التاريخي ويطلع على متحف الدرعية

زار مون جيه إن رئيس كوريا وحرمه حي طريف التاريخي حيث كان في استقبالهما أحمد الخطيب وزير السياحة وجيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.

وشاهد خلال الزيارة يرافقه المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار "الوزير المرافق" العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية وتجول داخل قصر سلوى ومتحف الدرعية بحي طريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي طريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة وتستعرض معالمه وتراثه العمراني نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود رحمه الله حتى عصرنا الحالي.