"نمو" تتراجع للجلسة الثانية بقيمة تداولات عند 98 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 26058 نقطة فاقدة 121 نقطة بنحو 0.47 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 8 في المائة بنحو تسعة ملايين ريال لتصل إلى 98 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 0.6 في المائة بنحو أربعة آلاف سهم لتصل إلى 692 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 20 في المائة بنحو 809 صفقات لتصل إلى 3.1 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 65 ريالا، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 76.50 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 34.50 ريال، يليه سهم "بنان" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 57.20 ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 111 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 46 مليون ريال، يليه سهم "آيكتك" بقيمة 9.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 7.3 مليون ريال.