"نمو" تتراجع للجلسة الثانية بقيمة تداولات عند 98 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 65 ريالا، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 76.50 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 34.50 ريال، يليه سهم "بنان" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 57.20 ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 111 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 46 مليون ريال، يليه سهم "آيكتك" بقيمة 9.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 7.3 مليون ريال.
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